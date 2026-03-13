Разработан проект II Государственной программы «Великое возвращение»

Разработан проект "Стратегии социально-экономического развития на 2027-2030 годы и II Государственной программы "Великое возвращение", который охватывает новые вызовы и цели. Документы были обсуждены на заседании Экономического совета.

Как передает Day.Az, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса при обсуждении отчёта о деятельности Кабинета министров в 2025 году.

"Проекты обоих документов уже представлены правительством главе государства", - сказал он.