Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи "обезображен" - ВИДЕО
Мы знаем, что новый так называемый, уже не такой "верховный" лидер ранен и, вероятно, обезображен. Вчера он опубликовал заявление, однако не было ни голоса, ни видео - только письменный текст.
Как передает Day.Az, об этом сказал глава Пентагона Пит Хегсет, выступая перед журналистами.
"У Ирана достаточно камер и средств записи голоса, поэтому возникает вопрос: почему появилось лишь письменное заявление? Думаю, вы понимаете причину.
Он напуган. Он ранен. Он скрывается и лишен легитимности. У них полный беспорядок.
Кто сейчас руководит страной? Похоже, что в самом Иране этого могут и не знать", - сказал Хегсет.
