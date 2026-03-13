Хегсет заявил, что Моджтаба Хаменеи "обезображен"

Мы знаем, что новый так называемый, уже не такой "верховный" лидер ранен и, вероятно, обезображен. Вчера он опубликовал заявление, однако не было ни голоса, ни видео - только письменный текст.

Как передает Day.Az, об этом сказал глава Пентагона Пит Хегсет, выступая перед журналистами.

"У Ирана достаточно камер и средств записи голоса, поэтому возникает вопрос: почему появилось лишь письменное заявление? Думаю, вы понимаете причину.

Он напуган. Он ранен. Он скрывается и лишен легитимности. У них полный беспорядок.

Кто сейчас руководит страной? Похоже, что в самом Иране этого могут и не знать", - сказал Хегсет.