Продлен срок ареста Аднана Ахмедзаде

Срок меры пресечения в виде ареста в отношении бывшего заместителя руководителя Инвестиционного департамента SOCAR Аднана Ахмедзаде, обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ), продлен.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующее представление было рассмотрено в Сабаильском районном суде, по итогам чего принято решение.

Согласно решению суда, срок меры пресечения в виде ареста в отношении Аднана Ахмедзаде продлен на два месяца.

Отметим, что по уголовному делу в отношении Аднана Ахмедзаде, расследуемому в СГБ, он обвиняется в совершении провокаций против экономической безопасности, а также в присвоении в особо крупном размере.