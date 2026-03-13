Авторитет Азербайджана на международной арене значительно вырос

Авторитет Азербайджана на международной арене за последние годы значительно вырос.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу Trend председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Мирослав Лайчак в кулуарах XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По его словам, форум объединяет выдающихся политиков и общественных деятелей, обладающих большим опытом и знаниями. "Дискуссии здесь содержательные и очень интересные", - отметил он.

Лайчак подчеркнул, что важной особенностью форума является участие представителей разных стран и континентов, что позволяет услышать различные точки зрения и вести настоящую дискуссию.

"Это не закрытая "эхо-камера", а площадка для реального обмена мнениями. Кроме того, организация мероприятия находится на безупречном уровне", - сказал Лайчак.

Комментируя сотрудничество между Азербайджаном и Организацией Объединенных Наций, дипломат отметил, что республика пользуется высоким уважением на международной арене.

"Азербайджан - очень уважаемая страна, с которой каждая международная организация и государства стремятся поддерживать хорошие отношения", - сказал Лайчак.

По его словам, Азербайджан также сыграл конструктивную роль в системе ООН, а авторитет страны и уважение к ней в ООН и в целом на международной арене за последние годы значительно выросли.