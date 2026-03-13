https://news.day.az/sport/1821945.html Легионер "Карабаха" продолжит карьеру в Норвегии Футбольный клуб "Карабах" расстался с ивуарийским полузащитником Крисом Куаку. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, достигнута договоренность о переходе 26-летнего футболиста в норвежский "Сарпсборг 08".
Легионер "Карабаха" продолжит карьеру в Норвегии
Футбольный клуб "Карабах" расстался с ивуарийским полузащитником Крисом Куаку.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, достигнута договоренность о переходе 26-летнего футболиста в норвежский "Сарпсборг 08".
Отмечается, что игрок уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет официальный контракт с новым клубом.
Напомним, Крис Куаку перешел в "Карабах" летом 2025 года.
