Легионер "Карабаха" продолжит карьеру в Норвегии

Футбольный клуб "Карабах" расстался с ивуарийским полузащитником Крисом Куаку.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, достигнута договоренность о переходе 26-летнего футболиста в норвежский "Сарпсборг 08".

Отмечается, что игрок уже прошел медицинское обследование и в ближайшее время подпишет официальный контракт с новым клубом.

Напомним, Крис Куаку перешел в "Карабах" летом 2025 года.