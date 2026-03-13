В Техасе прогремел взрыв на крупном НПЗ США

В Техасе прогремел взрыв на крупном НПЗ США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По сообщениям официальных лиц, пострадавших нет, все находятся в безопасности, эвакуация или приказы о самоизоляции пока не изданы.

Причина пожара остается предметом расследования.