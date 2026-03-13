https://news.day.az/world/1821940.html

В Техасе прогремел взрыв на крупном НПЗ США - ВИДЕО

В Техасе прогремел взрыв на крупном НПЗ США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По сообщениям официальных лиц, пострадавших нет, все находятся в безопасности, эвакуация или приказы о самоизоляции пока не изданы. Причина пожара остается предметом расследования.