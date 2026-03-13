Квадроцикл врезался в каменный забор в Губе

В Губе авария с квадроциклом закончилась трагедией.

Как сообщает Day.Az, ДТП произошло на территории села Гымылгазма Губинского района. По предварительной информации, квадроцикл, которым управлял 27-летний житель города Баку Эльчин Юсиф оглу Юсифов, врезался в каменный забор. В результате водитель от полученных тяжелых травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится расследование.

Главное управление государственной дорожной полиции заявило, что в последнее время вызывает серьезную обеспокоенность несоблюдение правил безопасности при эксплуатации квадроциклов, которые широко используются в местах отдыха и туризма. Управление такими транспортными средствами без учета скоростного режима и дорожных условий создает реальную угрозу жизни и здоровью и иногда приводит к дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом.

Следует учитывать, что из-за конструктивных особенностей квадроцикл имеет ограниченную устойчивость, и его безответственное управление создает высокий риск для водителя. Также напоминается, что управление квадроциклами на дорогах общего пользования допускается только лицами, имеющими соответствующее водительское удостоверение.

Главное управление государственной дорожной полиции еще раз подчеркивает, что при эксплуатации данного вида транспорта, который обычно используется в сложных рельефных условиях и горной местности, необходимо строго соблюдать правила безопасности, учитывать скоростной режим и дорожные условия, что имеет важное значение для предотвращения тяжёлых дорожно-транспортных происшествий.