Азербайджан играет важную роль в укреплении региональной стабильности и развитии международного сотрудничества

Современный мир переживает период глубоких геополитических изменений. Система международных отношений постепенно трансформируется: усиливается многополярность, формируются новые центры власти, возрастает роль региональных государств и средних держав в определении глобальной повестки дня. Одновременно увеличивается число конфликтов в различных регионах, а эффективность традиционных международных институтов и механизмов посредничества все чаще становится предметом обсуждения. В таких сложных условиях особое значение приобретает роль государств, проводящих сбалансированную и прагматичную внешнюю политику и способных создать платформу для диалога между различными политическими центрами.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана Севиндж Фаталиева.

Депутат заявила, что именно такой подход Азербайджан последовательно осуществляет на протяжении многих лет: "В годы независимости наша страна сформировала внешнеполитический курс, основанный на национальных интересах, уважении международного права и принципах взаимовыгодного сотрудничества. Азербайджан успешно реализует многогранную дипломатическую модель, развивая отношения с европейскими государствами и международными организациями, а также со странами Азии, Ближнего Востока, Центральной Азии и тюркского мира. Эта политика позволяет Азербайджану играть важную координирующую роль между различными регионами".

Она подчеркнула, что энергетическая политика также играет важную роль в укреплении международных позиций нашей страны: "Азербайджан уже много лет известен как надежный партнер в области энергетической безопасности. В частности, Южный газовый коридор считается одним из стратегических проектов, способствующих диверсификации энергоснабжения Европы. В то же время развитие международных транспортно-логистических проектов еще больше повышает роль Азербайджана в глобальной системе коммуникаций. Развитие Среднего коридора, соединяющего Восток и Запад, обеспечивает превращение нашей страны в важный транспортный узел на евразийском пространстве".

По словам С. Фаталиевой, одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана является обеспечение прочного мира на Южном Кавказе: "В постконфликтный период наша страна демонстрирует последовательную позицию в отношении подписания мирного договора с Арменией, налаживания коммуникаций в регионе и расширения экономического сотрудничества. Опыт последних лет показывает, что прямой диалог иногда может быть эффективнее, чем долгосрочные и неэффективные посреднические форматы. Некоторые механизмы посредничества, действовавшие много лет, привели не к разрешению конфликта, а скорее к затягиванию процесса. Однако начало прямых переговоров между сторонами создало новые возможности для реального прогресса в мирном процессе. Восстановление транспортного сообщения в регионе, развитие экономического сотрудничества и расширение взаимной торговли считаются одним из важных условий для превращения Южного Кавказа из пространства конфронтации в место сотрудничества и развития в будущем".

Депутат добавила, что активная и сбалансированная дипломатия Азербайджана также создает условия для роста роли нашей страны на международных политических площадках: "Не случайно Баку принимает крупные международные мероприятия. Одно из таких мероприятий, Глобальный Бакинский форум, уже много лет является важной диалоговой площадкой, объединяющей бывших и нынешних глав государств и правительств, представителей международных организаций, известных политиков и экспертов из разных стран мира. В рамках форума широко обсуждаются такие актуальные вопросы, как международная безопасность, трансформация системы глобального управления, энергетическое сотрудничество, экономическая интеграция и урегулирование региональных конфликтов. Тема форума этого года - преодоление разногласий в мире в переходный период - отражает основные особенности современных международных отношений. Действительно, мир вступает в новую геополитическую стадию, и идет процесс перестройки механизмов сотрудничества между государствами. В таких условиях организация открытого и конструктивного диалога между политическими лидерами, экспертами и представителями международных организаций имеет особое значение".

По словам депутата, в то же время, несмотря на свое расположение в сложном геополитическом регионе, Азербайджан известен как страна, поддерживающая внутреннюю стабильность и формирующая модель устойчивого развития: "В нашей стране представители разных религий и культур живут в условиях взаимного уважения и терпимости. Мультикультурализм и диалог между цивилизациями являются одним из важных направлений государственной политики Азербайджана. Эта модель также высоко ценится международным сообществом и способствует восприятию нашей страны как надежной платформы для глобального диалога".

С. Фаталиева отметила, что сегодня Азербайджан действует не только как государство, защищающее свои национальные интересы, но и как ответственный субъект, способствующий укреплению региональной стабильности и развитию международного сотрудничества.

"Энергетические и транспортные проекты, гуманитарные инициативы, дипломатическая деятельность и активное участие в различных международных платформах свидетельствуют о постепенном увеличении роли Азербайджана в глобальном масштабе. В современной системе международных отношений именно такие государства могут внести реальный вклад в укрепление диалога, сотрудничества и взаимного доверия", - заключила она.