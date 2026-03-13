Трамп раскрыл, когда завершит операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп собирается завершить военную операцию против Ирана, когда интуитивно поймет, что пора. Он заявил об этом в выпущенном в эфир в записи интервью радиостанции Fox News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На вопрос, когда он поймет, что следует завершить эту операцию, американский лидер ответил: "Когда я это почувствую. Когда интуитивно пойму".

При этом глава вашингтонской администрации утверждал, что цены на нефть и другие товары начнут снижаться сразу после окончания операции. "Мы сразу вернемся к прежней ситуации, когда это закончится", - считает американский лидер. "И не думаю, что на это потребуется много времени", - добавил он.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.