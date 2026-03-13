Стало известно, сколько Apple рассчитывает продать iPhone Fold

Компания Apple увеличила первоначальный заказ на дисплеи для своего первого складного смартфона до 20 млн единиц, а их поставщиком станет Samsung Display. Об этом сообщает AjuNews со ссылкой на отраслевые источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально объем поставок оценивался в 13-15 млн панелей, однако теперь речь идет о росте примерно на 20%. Ожидается, что первый складной iPhone выйдет во второй половине года. По данным издания, Samsung Display станет эксклюзивным поставщиком экранов для новинки и может начать массовое производство уже в мае. Китайская BOE, претендовавшая на участие в цепочке поставок, столкнулась с трудностями по уровню выхода годной продукции и техническому качеству.

Кроме того, Samsung Display сохранила статус приоритетного поставщика дисплеев для бюджетной модели iPhone 17e, продажи которой стартовали 11 марта. Apple рассматривала возможность увеличения доли BOE для снижения себестоимости, однако в итоге разместила основной заказ у Samsung Display из-за вопросов к качеству и срокам поставок.

Для выполнения растущих заказов южнокорейская компания модернизирует производственные линии на заводе в Асане, выделяя мощности под панели для iPhone и складных устройств.