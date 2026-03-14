Apple вдвое снизила комиссию для разработчиков в App Store

Компания Apple объявила о снижении комиссий в китайском сегменте App Store на фоне обсуждений с местными регуляторами. Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на публикацию в блоге для разработчиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 15 марта в сторе материкового Китая для iOS и iPadOS вступят в силу новые условия. Комиссия для стандартных покупок внутри приложений и платных загрузок снизится с 30% до 25%. Для транзакций, подпадающих под программу малого бизнеса App Store и Mini Apps Partner Program, а также для автоматического продления подписок после первого года, ставка уменьшится с 15% до 12%.

В компании уточнили, что изменения стали результатом консультаций с китайским регулятором, не раскрывая дополнительных подробностей. При этом разработчикам не потребуется подписывать обновленные условия до 15 марта, чтобы воспользоваться пониженными ставками с этой даты.

Apple заявила, что стремится поддерживать справедливые и прозрачные условия для разработчиков и предлагать конкурентоспособные комиссии на китайском рынке, не превышающие общий уровень ставок в других странах.