В Женеве принята итоговая декларация конференции о нарушении прав сикхов

По итогам международной конференции "Борьба с транснациональными репрессиями правительства Индии: сопротивление сикхов и ООН" в Женеве принята итоговая декларация.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы (БИГ).

В документе отмечается, что участники конференции выразили глубокую обеспокоенность наличием задокументированных случаев репрессий в отношении сикхов и их организаций, действующих за рубежом. По их данным, такие действия проявляются в различных формах - скрытом наблюдении, запугивании и угрозах, преследовании и давлении, кампаниях дезинформации и актах насилия.

Подчеркивается, что подобные практики, осуществляемые за пределами национальных границ, не только приводят к серьезным нарушениям фундаментальных прав и свобод человека, но и подрывают основные принципы международного права, а также суверенитет государств, на территории которых проживают диаспоральные сообщества.

Участники также выразили обеспокоенность сообщениями о продолжающемся давлении и преследовании сикхских активистов после убийства активиста Бхая Хардипа Сингха Ниджара. Отмечается, что подобные случаи фиксируются не только в США, Великобритании, Канаде и Австралии, но и в ряде европейских стран, включая Италию, Бельгию и Германию.

Бакинская инициативная группа вновь подтвердила поддержку легитимной и основанной на праве борьбе сикхского народа за защиту своих фундаментальных прав, свобод, а также национальной и культурной идентичности.

Отдельно участники призвали ООН инициировать независимое расследование действий правительства Индии.

В завершение участники подтвердили намерение продолжать участие в международных форумах и поддерживать взаимодействие для привлечения внимания к данным вопросам и содействия обеспечению прав сикхов и других общин.