Цена азербайджанской нефти превысила 109 долларов

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла по сравнению с предыдущим показателем на 3,52 доллара США, или 3,3% и составила 109,1 доллара США.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 3,61 доллара США или 3,6%, и составила 105,24 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 3,68 доллара США или 5,5% по сравнению с предыдущим показателем и составила 70,06 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 2,81 доллара США или 2,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 103,47 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.