В Азербайджане пойдет снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в целом без осадков. Однако днем в некоторых местах возможна морось. Будет дуть юго-восточный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от 3 до 6 градусов тепла, днем - от 8 до 13 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 767 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 65-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки, грозы, а в горных районах - град. Местами ожидается туман. Восточный ветер в некоторых районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 2-6 градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью будет от 5 до 10 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла.

