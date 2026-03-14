Азербайджан занял шестое место на чемпионате Европы по борьбе U-23

В сербском Зренянине завершился молодежный чемпионат Европы (U-23) по женской борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, сборная Азербайджана по итогам турнира заняла шестое место в командном зачете, набрав 81 очко. В активе команды одна золотая и две серебряные медали.

Победителем командного зачета стала сборная Беларуси (171 очко), второе место заняла Россия (144), а третьей стала Украина (143).

Напомним, что чемпионкой Европы стала Гюнай Гурбанова (59 кг), а Гюльтакин Ширинова (55 кг) и Рузанна Мамедова (62 кг) завоевали серебряные медали.