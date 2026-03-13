Кочарян признал провал

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Если взглянуть на претендентов на пост премьер-министра Армении, то увидим сплошь "спасителей", болеющих за судьбу нации.

Самвел Карапетян бросил все в России (если не врет) и примчался в Ереван. Роберт Кочарян, по которому тюрьма плачет, тоже поведал в эфире подкаста "Большая политика" хватающую за душу историю о том, как отказался от безбедной жизни за рубежом и решил сунуть голову обратно в политику, потому что не мог, мол, оставаться в стороне. Не находись в настоящее время за решеткой Рубен Варданян, он тоже был бы в этом списке и тоже рассказывал бы, как бросил все и от всего отказался, чтобы "спасти" Армению.

Примечательно, что Кочарян идет на выборы не самостоятельно, а в коалиции с "Дашнакцутюн". Понимает, видимо, что ничего не значит для армян, и рассчитывает, держась за ручку дашнаков, урвать хотя бы частичку власти. Главой альянса, который, как пишут армянские СМИ, должен оформиться в будущий понедельник, станет, конечно, Кочарян. Тут у сторон взаимный интерес. Экс-президенту нужна идущая за дашнаками масса, а тем, в свою очередь, нужно имя бывшего президента. Правда, и тем, и другим их "стратегия" вряд ли поможет.

Робик Кочарян, уже заявивший о желании стать премьером, рассказывает армянам сказки. О том, как мог бы жить припеваючи и как сыр в масле кататься. И что интересно - он впервые признал, что за беспорядками, имевшими место в 2024 году, стоял он. "Мы измотали эту власть, инициируя уличные акции и активно участвуя в других уличных протестах. Мы очистили поле для других политических сил". Мы, мы, мы...

Хотя это и так было известно, Кочарян делал вид, что "его тут не стояло", что за Багратом Галстаняном и прочими экстремистами, стоял не он. Движение Зрбазана должно было выглядеть как подъем народного негодования, возглавленного любимой церковью. И все же в СМИ пронимали сведения о поездках Галстаняна к Кочаряну и получаемых от него инструкциях. Именно Кочарян посоветовал мошеннику в рясе идти босиком на Ереван. У экс-президента горело от зависти еще с апреля 2018 года, когда весь народ реально пошел на Ереван за Пашиняном. С тех пор Робик бессонными ночами только и думал о том, как бы повторить этот успех. Почему бы не свергнуть Никола Пашиняна тем же путем, каким он сам смел карабахский клан? Даже маршрут для шествия Зрбазана был выбран аналогичный.

По расчетам, Галстанян должен был начать поход, босиком, с флагами и крестами, по пути собирая вокруг себя народ. По расчетам Кочаряна, акция должна была обрастать людьми как снежный ком, и в нужный момент он, Кочарян, планировал присоединиться к шествию с хоругвями в руках. Но никакого кома не получилось, и Кочаряну пришлось остаться дома, потому что возглавлять жалкую кучку народа было бы демонстрацией его провала как политика.

Но тот провал все равно был записан на Кочаряна. А в последнем интервью он и сам признался в этом.

Чье шествие собирается возглавить военный преступник и сепаратист на этих выборах? Похоже, он пока не выбрал.