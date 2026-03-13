ЦБА работает над новой стратегией развития
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над следующей стратегией развития.
Как передает Day.Az, об этом заявила заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Гюляр Пашаева на прошедшем сегодня в Баку "Банковском форуме и выставке".
Она отметила, что в "Стратегии развития финансового сектора на 2024-2026 годы" ряд направлений связан с цифровым миром: "Например, я могу упомянуть инициативы, связанные с открытым банкингом, развитием финтех-экосистемы, цифровыми финансовыми решениями, кибербезопасностью, анализом данных и технологическими основами контроля".
Заместитель председателя отметила, что в результате этих инициатив в ЦБА уже появились новые типы должностей: "К ним относятся аналитики данных, специалисты по обработке данных, специалисты по кибербезопасности, специалисты по финтеху и цифровым финансам и т. д. В настоящее время мы разрабатываем следующую стратегию по новому направлению. В рамках этой стратегии у нас будут специалисты по искусственному интеллекту".
