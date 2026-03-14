Во сколько обойдется отдых в районах Азербайджана на Новруз?

По мере приближения праздника Новруз многие начинают планировать отдых, чтобы провести праздничные дни максимально комфортно и интересно. Особенно те, кто собирается отдыхать в регионах, уже бронируют туры и отели.

Как сообщает Day.Az, в настоящее время стоимость туров зависит от пакета и продолжительности поездки.

Однодневные туры:

- эконом-пакет - от 25 манатов;

- стандартный пакет (включен завтрак) - 29-32 маната.

Двухдневные туры:

- 89 манатов;

- 109 манатов;

- 129 манатов.

Трехдневные туры:

- 139 манатов;

- 159 манатов;

- 229-239 манатов.

По словам экспертов, стоимость туров в основном формируется в зависимости от продолжительности поездки и категории отеля.

В праздничные дни немало и тех, кто предпочитает путешествовать по регионам самостоятельно. В таком случае чаще выбирают дома типа A-frame house и арендуемые коттеджи. Цена на такие дома в зависимости от сезона варьируется от 150 до 250 манатов, и при семейном размещении это считается более выгодным вариантом.

Стоимость ночевки в отелях:

- 3-звездочные отели - 100-150 манатов;

- 4-звездочные отели - 200-250 манатов;

- 5-звездочные отели - 300-450 манатов.

В преддверии праздника некоторые отели также организуют специальные праздничные вечера. К примеру, в некоторых четырехзвездочных отелях в Габале можно принять участие в таких программах, доплатив примерно 75 манатов.