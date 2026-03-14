Во сколько обойдется отдых в районах Азербайджана на Новруз? - ЦЕНЫ
По мере приближения праздника Новруз многие начинают планировать отдых, чтобы провести праздничные дни максимально комфортно и интересно. Особенно те, кто собирается отдыхать в регионах, уже бронируют туры и отели.
Как сообщает Day.Az, в настоящее время стоимость туров зависит от пакета и продолжительности поездки.
Однодневные туры:
- эконом-пакет - от 25 манатов;
- стандартный пакет (включен завтрак) - 29-32 маната.
Двухдневные туры:
- 89 манатов;
- 109 манатов;
- 129 манатов.
Трехдневные туры:
- 139 манатов;
- 159 манатов;
- 229-239 манатов.
По словам экспертов, стоимость туров в основном формируется в зависимости от продолжительности поездки и категории отеля.
В праздничные дни немало и тех, кто предпочитает путешествовать по регионам самостоятельно. В таком случае чаще выбирают дома типа A-frame house и арендуемые коттеджи. Цена на такие дома в зависимости от сезона варьируется от 150 до 250 манатов, и при семейном размещении это считается более выгодным вариантом.
Стоимость ночевки в отелях:
- 3-звездочные отели - 100-150 манатов;
- 4-звездочные отели - 200-250 манатов;
- 5-звездочные отели - 300-450 манатов.
В преддверии праздника некоторые отели также организуют специальные праздничные вечера. К примеру, в некоторых четырехзвездочных отелях в Габале можно принять участие в таких программах, доплатив примерно 75 манатов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре