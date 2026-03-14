В Вашингтоне все аэропорты приостановили работу
В Вашингтоне все аэропорты приостановили работу из-за сбоя оборудования. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным управления, не работают аэропорты "Рейган", "Даллес" и "Балтимор".
В FAA добавили, что причиной приостановки работы воздушных гаваней стал химический запах.
