CENTCOM поделился кадрами бомбардировщиков В-2 в рамках операции против Ирана

Центральное командование ВС США (CENTCOM) поделилось кадрами бомбардировщиков В-2 в рамках операции против Ирана.

Как передает Day.Az, кадры размещены на странице CENTCOM в X.

"Бомбардировщики-невидимки B-2 взлетают для выполнения задания во время операции "Эпическая ярость", ведя огонь на большие расстояния, чтобы не только устранить угрозу со стороны иранского режима сегодня, но и лишить его возможности перестроиться в будущем", - говорится в публикации.