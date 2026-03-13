CENTCOM поделился кадрами бомбардировщиков В-2 в рамках операции против Ирана - ВИДЕО
Центральное командование ВС США (CENTCOM) поделилось кадрами бомбардировщиков В-2 в рамках операции против Ирана.
Как передает Day.Az, кадры размещены на странице CENTCOM в X.
"Бомбардировщики-невидимки B-2 взлетают для выполнения задания во время операции "Эпическая ярость", ведя огонь на большие расстояния, чтобы не только устранить угрозу со стороны иранского режима сегодня, но и лишить его возможности перестроиться в будущем", - говорится в публикации.
