Honor готовит смартфон с батареей мощностью в 3 iPhone 17

Компания Honor работает над новым смартфоном с аккумулятором емкостью 13 080 мАч, сообщает GizmoChina. Предположительно, устройство выйдет под названием Honor X80 GT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если информация подтвердится, модель получит один из самых емких аккумуляторов среди массовых смартфонов. Для сравнения, большинство флагманов от Apple, Samsung и Google оснащаются батареями около 5000 мАч. Ранее Honor уже представила в Китае несколько устройств с аккумуляторами на 10 000 мАч, включая Honor Win с батареей 10 000 мАч и Honor Power 2 с элементом питания на 10 080 мАч.

По данным китайских источников, новинка может получить поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт и процессор Snapdragon 8 Gen 3. Также ожидается OLED-дисплей с пиковой яркостью до 8000 нит, аналогичный панели в Honor Power 2, и основная камера Sony с крупным сенсором и оптической стабилизацией изображения.

Последней моделью серии X с индексом GT был Honor X60 GT, представленный в апреле 2022 года с чипом Snapdragon 8+ Gen 1. В линейке X70 версия GT отсутствовала, однако, как отмечают источники, в серии X80 компания может вернуть эту модификацию.

Для сравнения: емкость аккумулятора в базовом iPhone 17 составляет всего 3700 мАч.

Ожидается, что смартфон дебютирует в первой половине года.