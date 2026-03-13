Злоупотребление глупостью: откуда "Ай Дат" знает, что такое шафран?

Автор: Акпер Гасанов

Глупость - дар Божий, но не стоит им злоупотреблять. Это известное изречение в очередной раз, причем в какой-то прямо анекдотической манере, было проигнорировано труппой депутатов Европарламента. Да, именно труппой. Потому что перед нами были персонажи, которые выполняют волю тех, кто их щедро мотивирует.

Замечу, что письмо, инициированное депутатом Европарламента Мари Туссен, и которое поддержали еще 36 европарламентариев, направлено Верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас. Причем, с требованием фундаментальной переоценки политики ЕС в отношении Азербайджана. Серьезно? А круг от бублика не хотите?! Впрочем, давайте уточню, кто же подстегнул европарламентариев на выставление себя в столь идиотском, не подберу иного слова, свете.

Уши этих кукловодов были продемонстрированы во всю ширь и высь. Это - Центральный комитет "Ай Дат" АРФД слил в армянскую прессу информацию о новой, жалкой и обреченной на провал провокации ангажированных европарламентариев. Жаль, что рядом же, в статьях на сей счет, не была прикреплена таблица стоимости их услуг. Ясность же должна быть внесена в то, почем ныне антиазербайджанская провокация в ЕП.

Также отмечу, что в центре требований членов это труппы, цитирую, "неразрешенный гуманитарный кризис после военной операции 2023 года против "а̶р̶ц̶а̶х̶а̶". Кроме того, в письме "осуждается продолжающееся отрицание прав армян Нагорного Карабаха на возвращение". Как видим, авторы письма сами запутались в названии уголка Азербайджана, что был освобожден в результате 44-дневной войны 2020 года и однодневной антитеррористической операции в сентябре 2023 года.

Речь идет не про мифический "а̶р̶ц̶а̶х̶", а про Карабахский экономический регион Азербайджана. И тут, что дашнакам из "Ай дата", что членам труппы из Европарламента нужно смириться с тем, что сколько "а̶р̶ц̶а̶х̶" не повторяй", в реальности он никогда и нигде не появится. Нет его, кстати, даже на территории Армении. Той самой, Армении, премьер-министр которой на этой неделе выступал в Европарламенте.

"Наша стратегия по этому вопросу очень ясна: наши карабахские братья и сестры должны получить гражданство Республики Армения и навсегда обосноваться в Республике Армения", - изрек Пашинян. Не знаю, где были конкретно те самые члены труппы депутатов Европарламента, что порадовали дашнаков из "Ай дата" своей готовностью выполнять любые их приказы в момент выступления Пашиняна. Может, коллективно в уборную вышли. А может и слышали они все это, но тогда их глупость приобретает иной, неизлечимый характер.

В любом случае, как нынешняя, так и прежние попытки перевести вопрос добровольно переселившихся из Карабахского региона Азербайджана в Армению армян в международную плоскость, причем невзирая на то, что речь шла о людях, проживавших на территории Азербайджана незаконно, выглядят нелепо. В том числе и потому, что никак не реализовано право азербайджанцев на массовое возвращение в Армению.

Кстати, премьер-министр Азербайджана Али Асадов, выступая сегодня в Милли Меджлисе и представляя отчет Кабинета министров за 2025 год, напомнил, что на освобожденных территориях Азербайджана - Карабахе и Восточном Зангезуре - продолжаются масштабные работы по разминированию. "Всего с 2020 года на освобожденных территориях разминировано около 249 тыс. га, а общее количество найденных боеприпасов составило 237 тыс. единиц", - подчеркнул он.

Вынужден напомнить дашнакам из "Ай дата" и ангажированным ими членам труппы европарламентариев, что Азербайджан не закладывал на территории Армении мин. Кроме того, сама эта цифра, 237.000 единиц боеприпасов, найденных после освобождения наших земель, - это яркий показатель того, сколь чудовищны преступления, совершенные Арменией в отношении нашей страны и нашего народа. Но, ясное дело, что это не то, о чем заговорят когда-либо дашнаки из "Ай дата" и действующие строго согласно оговоренному тарифу европарламентарии.

Они проигнорировали и то, что Никол Пашинян, в своем выступлении с трибуны Европарламента отметил - в ноябре 2025 года впервые с момента обретения независимости грузовой поезд транзитом прошел через Азербайджан и Грузию и достиг Армении. "Повторяю, это произошло впервые с 1991 года. Это произошло после того, как в октябре 2025 года Президент Азербайджана объявил, что он снимет ограничения на железнодорожные перевозки через Азербайджан в Армению. Я благодарен Президенту Азербайджана за такое решение", - сказал премьер-министр Армении.

Но, вспоминая слова известной восточной поговорки, откуда ишак знает, что такое шафран? Откуда, соответственно, все закулисные и открытые авторы очередной антиазербайджанской провокации знают, что такое трезвость мысли ?! Они давно уже злоупотребили глупостью и продолжают делать это далее, вызывая своими потугами только одну эмоцию - ироничный смех.