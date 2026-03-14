Cтартовал чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике - ФОТО
В Шуваланском центре тяжелой атлетики стартовал чемпионат Азербайджана, который открылся соревнованиями среди женщин.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию тяжелой атлетики Азербайджана, в борьбе за медали первенства страны участвуют около 80 спортсменов из столицы и регионов.
Торжественная церемония открытия началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем память шахидов, отдавших жизни за территориальную целостность страны, была почтена минутой молчания.
На открытии выступил вице-президент Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Фирдовси Умудов, который от имени руководства федерации поприветствовал участников соревнований. Он отметил государственную заботу о спорте и спортсменах в республике, подчеркнув важность внутренних турниров.
"В преддверии олимпийских квалификационных турниров руководство федерации с особой тщательностью подходит к подготовке атлетов", - сказал Умудов.
В первый день соревнований среди женщин победу одержали:
В весовой категории до 53 кг чемпионкой стала Нурай Абилова (бронзовый призер VI Игр исламской солидарности), показавшая в двоеборье результат 138 кг (60 кг + 78 кг).
В категории до 58 кг первое место заняла Тюркана Эминова с результатом 120 кг (57 кг + 63 кг).
В весе до 63 кг чемпионкой стала Милена Гусейнли, показавшая результат 98 кг (43 кг + 55 кг).
Отметим, что чемпионат Азербайджана по тяжелой атлетике служит важным этапом подготовки к международным стартам и отбора для формирования национальных сборных.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре