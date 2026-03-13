Вопросы безопасности являются одним из приоритетов государственной политики Азербайджана

Вопросы безопасности являются одним из ключевых направлений государственной политики Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал политолог Азер Гараев.

По его словам, выступая на XIII Глобальном Бакинском форуме, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что региональная безопасность для Азербайджана всегда была вопросом номер один, тем самым выразив логический итог сложных политических и военных этапов, через которые прошла страна за последние десятилетия.

"Одним из основных моментов выступления является то, что глава государства рассматривает безопасность в более широком понимании. Так, стабильность, энергетическая безопасность, экономическое сотрудничество, транспортные коридоры и политический диалог - это тесно связанные между собой элементы, нарушение любого из которых оказывает негативное влияние на общую среду безопасности. Такой подход соответствует широко распространённой в современной международной системе концепции "комплексной безопасности" и показывает, что Азербайджан выстраивает свою политику именно на основе этой модели", - сказал он.

А. Гараев отметил, что особое внимание в выступлении уделялось переходу от конфликта к мирной фазе: "Стратегия официального Баку направлена не только на достижение победы, но и на построение долгосрочного мира. Как отметил глава государства, установление стабильности на границе, восстановление экономических связей и формирование взаимного доверия после достижения мира свидетельствуют о начале нового этапа в регионе. Упоминание международных организаций и долгосрочного переговорного процесса, не принесшего результатов, может восприниматься как политический сигнал, указывая на низкую эффективность института посредничества, и подчёркивая, что более эффективным является двусторонний диалог".

Политолог отметил, что вопросы энергетической безопасности составляют важную часть выступления: "Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан выступает не только как производитель энергии, но и как надёжный партнёр, что повышает роль страны на международном рынке. Расширение экспорта газа, подключение новых стран к сотрудничеству с Азербайджаном и увеличение географии поставок через трубопроводы были представлены как факторы, повышающие стратегическое значение страны. Это также показывает, что Азербайджан рассматривает энергетику не только как источник экономического дохода, но и как часть национальной безопасности. Важным направлением выступления были вопросы транспортных и логистических коридоров. Президент отметил важную роль Азербайджана на маршрутах Восток-Запад и Север-Юг, превращающую страну в региональный транзитный центр. Особенно внимание уделялось открытию новых коммуникационных линий и увеличению взаимосвязанности стран региона, что демонстрирует, что Азербайджан предпочитает модель экономической интеграции в постконфликтный период. Этот подход также показывает, что официальный Баку считает, что стабильность укрепляется не только политическими соглашениями, но и формированием взаимных экономических интересов".

А. Гараев подчеркнул, что содержание выступления позволяет сделать вывод, что в текущей фазе Азербайджан считает приоритетными три направления: безопасность, энергетическое сотрудничество и региональную взаимосвязанность. "Эти три направления представлены как взаимодополняющие элементы и являются основой долгосрочной стратегии развития страны. То, что глава государства уделил им значительное внимание, показывает намерение Азербайджана делиться своим опытом с мировым сообществом и одновременно продвигать новую модель сотрудничества в регионе. Такой подход демонстрирует, что страна стремится не только защищать свои национальные интересы, но и формировать долгосрочную стабильность и безопасную среду на Южном Кавказе", - сказал он.