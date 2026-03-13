В Азербайджане впервые состоялся Национальный форум кохлеарной имплантации

В Азербайджане впервые был организован Национальный форум кохлеарной имплантации 2026. Форум, посвящённый Международному дню кохлеарной имплантации, прошёл по инициативе Общественного объединения "Социальная помощь лицам с кохлеарными имплантами", сообщает Day.Az.

Мероприятие состоялось в Киноцентре "Низами" и было торжественно открыто исполнением Государственного гимна Азербайджана. В ходе церемонии открытия представители профильных министерств выступили с докладами, в которых рассказали о государственной политике в сфере кохлеарной имплантации и достигнутых в стране результатах. Выступили - советник министра труда и социальной защиты населения Жаля Ахмедова, советник председателя правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Нелли Вейсова, член Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Джейхун Мамедов, главный советник сектора специального образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Хейран Сафарова, декан Азербайджанского государственного педагогического университета Наиля Гусейнова, президент Союза организаций инвалидов Давуд Рагимли, а также председатель медиаорганизации EMEDIA GROUP Эльшан Алиев.

Работа форума продолжилась в формате двух панельных сессий.

В первой панели приняли участие депутаты Милли Меджлиса Азербайджана, поделившиеся своим мнением по актуальным вопросам данной сферы. В обсуждении участвовали депутаты Эльчин Мирзабейли, Гюнай Агамалы, Вугар Искендеров, Пярвана Велиева и Айдын Мирзазаде.

Вторая панель прошла с участием медицинских специалистов. С докладами выступили врач-генетик Гамида Аббасова, педиатр-неонатолог Сахиля Мирзаева, аудиолог Илаха Асланова, ЛОР-хирург Таджеддин Мурадов, невролог Гюнель Сулейманлы, специалист по имплантации Мадат Садыгов, дефектолог-логопед Адиля Мурсалова, хирург общего профиля Тарана Мамедова и Афет Исрафилова. Они представили подробную информацию о кохлеарной имплантации и процессах последующей реабилитации.

Основной целью форума стало повышение качества жизни людей с кохлеарными имплантами в Азербайджане, укрепление их социальной интеграции и расширение общественной осведомлённости по данной теме.

В ходе мероприятия было отмечено, что социально-медицинский подход к операциям кохлеарной имплантации в Азербайджане начал поэтапно внедряться с 2015 года. С 2020 года включение этих операций в систему обязательного медицинского страхования Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию открыло новый этап развития данной сферы. Этот шаг позволил обеспечить не только проведение операций, но и полноценную поддержку последующего развития детей и взрослых с кохлеарными имплантами.

Выступающие подчеркнули, что дальнейшее усиление государственной поддержки лиц с кохлеарными имплантами имеет большое значение для будущего тысяч семей, родителей и детей. Было отмечено, что принимаемые в этом направлении решения являются важным проявлением социально ориентированной и гуманистической государственной политики.

