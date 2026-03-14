Япония присоединится к проекту США "Золотой купол".

Как передает Day.Az, об этом сообщили Reuters источники.

Согласно информации, Япония на следующей неделе уведомит США о намерении присоединиться к инициативе противоракетной обороны "Золотой купол" и ожидает, что Вашингтон может обратиться к ней за помощью в производстве ракет на фоне войны на Ближнем Востоке и других конфликтов.

По словам источников в японском правительстве, премьер-министр Санаэ Такаити объявит о новом плане во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне на саммите лидеров 19 марта. Источники попросили не раскрывать их имена из-за чувствительности данного вопроса.