Дубай превратился в "город-призрак"

Дубай, некогда популярный у туристов, превратился в город-призрак с пустыми улицами. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Metro.

"Дубай известен своими роскошными особняками, курортами и ресторанами со звездами Мишлен. Однако, почти две недели после смертоносных ударов США и Израиля по Ирану, этот тщательно выстроенный имидж практически исчез", - пишет издание.

Сегодня Дубай выглядит как "город-призрак", так как на его территорию приходится две трети всех иранских атак, отмечает Metro. Пляжные бары, шезлонги и бассейны опустели, а элитные магазины, такие как Gucci, закрылись. Также многие туристические достопримечательности закрыты, включая тематические парки Dubai Parks and Resorts и Global Village, а также колесо обозрения Ain Dubai. Отели города, по данным журналистов, предлагают более доступные номера, пытаясь привлечь посетителей.