Проходит третий день XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня пройдут дискуссии на следующие темы: "Глобальное сотрудничество в области жилья: перспективы для WUF13", "Цифровое будущее: ИИ, управление и этика инноваций", "В поиске перезагрузки международной системы", а также сессия "Молодежь говорит, мы слушаем".
Кроме того, программой предусмотрена специальная сессия с участием спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Эдуардса Стипрайса.
