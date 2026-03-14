Южный Кавказ в точке бифуркации: новая архитектура регионального сотрудничества

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о новой архитектуре регионального сотрудничества на Южном Кавказе.

Визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию и его публичная благодарность Тбилиси за содействие армяно-азербайджанскому мирному процессу - событие, выходящее далеко за рамки дипломатического протокола. Это маркер качественного сдвига в региональной геополитике, который фиксирует переход Южного Кавказа от парадигмы конфронтации к логике взаимозависимости.​

Для Азербайджана, выступающего архитектором новой региональной реальности, данная динамика открывает стратегические горизонты, масштаб которых до недавнего времени казался труднодостижимым.

Грузинский фактор: от площадки переговоров к инфраструктурному интегратору

Роль Грузии в армяно-азербайджанском урегулировании претерпевает принципиальную трансформацию. Если прежде Тбилиси функционировал преимущественно как нейтральная переговорная площадка - место для очередных раундов дипломатических консультаций, не несущее самостоятельной экономической нагрузки, - то сегодня он становится активным инфраструктурным интегратором и экономическим посредником. Пашинян в ходе пресс-конференции с премьером Кобахидзе прямо указал на то, что "экономические связи между Арменией и Азербайджаном устанавливаются при поддержке Грузии" - и это признание носит принципиальный характер, поскольку исходит от стороны, которая еще несколько лет назад рассматривала Азербайджан исключительно через призму конфронтации.

Речь идет о конкретных инфраструктурных решениях с измеримыми параметрами. Грузинская железнодорожная сеть общей протяженностью около 1 565 километров задействуется для транзита азербайджанских грузов в Армению. Оператором этой инфраструктуры выступает компания "Грузинская железная дорога", которая в последние годы прошла масштабную модернизацию: только в период 2019-2023 годов в обновление путевого хозяйства и подвижного состава было вложено свыше 400 млн долларов. Пропускная способность ключевых участков после реконструкции достигла 48 пар поездов в сутки, что создает реальный технический резерв для наращивания транзитного грузопотока в направлении Армении.

Исторически эта инфраструктура была ориентирована прежде всего на западный вектор - в сторону черноморских портов Поти и Батуми, через которые осуществляется основной экспорт азербайджанских углеводородов. Порт Поти ежегодно перерабатывает порядка 7-8 млн тонн грузов, Батуми - около 6 млн тонн. Теперь та же инфраструктура приобретает принципиально новое измерение: обеспечение экономической связности между Баку и Ереваном по маршруту, который до недавнего времени был фактически заморожен в силу политических противоречий. Это не просто логистика. Это институционализация экономической взаимозависимости, которая создает устойчивые материальные стимулы для поддержания мира - стимулы, значительно более прочные, чем любые политические декларации.

Показательна и финансовая динамика грузино-азербайджанских отношений, которая формирует фундамент для новой региональной архитектуры. По данным Национальной статистической службы Грузии, товарооборот между двумя странами в 2023 году превысил 800 млн долларов, что делает Азербайджан одним из ключевых торговых партнеров Тбилиси. Азербайджан является крупнейшим поставщиком природного газа в Грузию: согласно действующим соглашениям, SOCAR обеспечивает грузинский рынок порядка 2,5 млрд кубометров газа ежегодно по льготным ценам в рамках транзитных договоренностей. Помимо этого, SOCAR владеет разветвленной сетью розничной торговли топливом в Грузии - более 250 автозаправочных станций - и является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в стране. Совокупные инвестиции азербайджанских структур в грузинскую экономику оцениваются в диапазоне от 3 до 4 млрд долларов.

Этот инвестиционный фундамент делает грузинскую поддержку армяно-азербайджанской нормализации не альтруистическим жестом, а рационально обоснованной стратегической позицией: Тбилиси экономически кровно заинтересован в региональной стабильности и расширении транзитных потоков через свою территорию. По расчетам грузинского правительства, полное разблокирование региональных коммуникаций и запуск Зангезурского коридора способны увеличить транзитные доходы страны на 15-20% в среднесрочной перспективе.

Совокупный товарооборот трех стран Южного Кавказа между собой остается разительно ниже объективного потенциала региона. По данным за последние доступные периоды, внутрирегиональная торговля составляет менее 5% от общего внешнеторгового оборота каждой из сторон - показатель, свидетельствующий о глубокой фрагментации экономического пространства, унаследованной от эпохи конфликта. Для сравнения: в странах АСЕАН внутрирегиональная торговля достигает 22-25% от совокупного товарооборота, в ЕС - свыше 60%. Разрыв колоссальный, и он напрямую отражает цену, которую все три народа платили за десятилетия политической нестабильности.

Армения в этом контексте несет наиболее ощутимые потери от экономической изоляции. Страна с населением около 3 млн человек и ВВП порядка 24 млрд долларов по итогам 2023 года лишена прямого железнодорожного сообщения с двумя из четырех своих соседей - Азербайджаном и Турцией. Это вынуждает армянский бизнес использовать значительно более длинные и дорогостоящие маршруты через Грузию и Иран, что повышает транспортную составляющую в себестоимости армянского экспорта в среднем на 30-40% по сравнению с потенциальными показателями в условиях открытых коммуникаций.

Инфраструктурная интеграция через грузинский транзит уже сегодня начинает менять эту картину, хотя и постепенно. Первые тестовые поставки азербайджанских товаров в Армению через грузинскую территорию зафиксированы в 2024 году - прецедент, который еще недавно казался политически невозможным. По мере институционализации этих потоков и снижения транзакционных издержек объем взаимной торговли между Баку и Ереваном будет неизбежно нарастать, создавая материальную базу для долгосрочной нормализации отношений. Грузия в этом процессе выступает не просто транзитным государством, но гарантом устойчивости нарождающейся экономической архитектуры.

Азербайджан как архитектор регионального порядка

Важно понимать контекст: нынешняя конфигурация регионального сотрудничества стала возможной исключительно благодаря стратегическому успеху Азербайджана. 44-дневная война 2020 года и антитеррористические мероприятия сентября 2023 года завершили тридцатилетний оккупационный период, в течение которого около 20% международно признанной азербайджанской территории находилось под контролем Армении. По данным Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана, в результате оккупации страна лишилась 7 городов, 4 поселков городского типа и 900 сел; было разрушено свыше 150 000 жилых домов, уничтожена инфраструктура на десятки миллиардов долларов. Восстановление суверенитета над этими территориями создало принципиально иную геополитическую карту региона, в рамках которой Ереван был вынужден кардинально пересмотреть базовые параметры своей внешней политики и отказаться от максималистских территориальных притязаний, не имевших никаких оснований в международном праве.

Азербайджан с самого начала демонстрировал, что военный успех рассматривается Баку не как самоцель, а как инструмент создания новой региональной архитектуры. Уже в ноябре 2020 года, непосредственно после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня, президент Алиев обозначил разблокирование транспортных коммуникаций как приоритет азербайджанской повестки. Это принципиально отличает азербайджанский подход от реваншистской логики: Баку целенаправленно конвертирует геополитический успех в экономическую интеграцию, формируя систему взаимозависимостей, выгодных всем участникам региональной архитектуры.

Центральным элементом этой архитектуры выступает Зангезурский коридор - транспортный маршрут через Сюникскую область Армении, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой. Стратегическое значение этого проекта трудно переоценить. Нахчыван - азербайджанский эксклав с населением около 460 000 человек - на протяжении тридцати лет находился в условиях фактической транспортной блокады: единственные сухопутные маршруты пролегали через Иран и Турцию, многократно увеличивая расстояние и стоимость перевозок. Восстановление прямого сообщения через Зангезур сократит расстояние между Баку и Нахчываном с нынешних 700-800 км по обходным маршрутам до примерно 340 км по прямому коридору.

Однако геоэкономическое значение Зангезурского коридора выходит далеко за пределы внутриазербайджанской логистики. Этот маршрут формирует кратчайшее сухопутное соединение между Каспийским бассейном и Турцией, а через нее - с европейскими рынками. По расчетам азербайджанских транспортных ведомств и независимых аналитических структур, при выходе коридора на проектную мощность его ежегодный грузооборот может составить от 15 до 20 млн тонн. Транзитные доходы для региона оцениваются в диапазоне от 1 до 1,5 млрд долларов ежегодно, причем Армения как транзитная страна получит устойчивый источник поступлений в государственный бюджет - по различным оценкам, от 200 до 300 млн долларов в год при полной загрузке маршрута. Это сопоставимо с примерно 1-1,2% нынешнего ВВП Армении - цифра весьма существенная для небольшой экономики с хроническим дефицитом государственного бюджета.

Параллельно Азербайджан наращивает собственную транспортную инфраструктуру, создавая материальный фундамент для амбициозных региональных проектов. Бакинский международный морской торговый порт в Алате - крупнейший на Каспии - располагает проектной мощностью переработки 15 млн тонн грузов и 100 000 контейнеров в год. Суммарные инвестиции в его строительство превысили 700 млн долларов. Железнодорожная линия Баку - Тбилиси - Карс (БТК), запущенная в 2017 году и прошедшая модернизацию в последующие годы, обеспечивает прямое соединение азербайджанской столицы с турецкой железнодорожной сетью, а через нее - с европейской колеей. Проектная мощность БТК составляет 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов в год с перспективой увеличения до 17 млн тонн после полной модернизации инфраструктуры.

Не менее важна энергетическая составляющая азербайджанского регионального лидерства. Южный газовый коридор - система трубопроводов общей протяженностью около 3 500 км, связывающая каспийские месторождения с европейскими рынками, - реализован при центральной роли Азербайджана и стал крупнейшим энергетическим проектом последнего десятилетия с совокупными инвестициями свыше 40 млрд долларов. После резкого сокращения российских поставок в Европу с 2022 года азербайджанский газ приобрел стратегическое значение для энергетической безопасности европейских потребителей: поставки по Трансадриатическому трубопроводу выросли с 8,1 млрд кубометров в 2021 году до 12 млрд кубометров в 2023 году, и Баку принял обязательства по дальнейшему наращиванию экспорта до 20 млрд кубометров к 2027 году.

Совокупность этих факторов - военно-политический успех 2020-2023 годов, транспортная инфраструктура, энергетические коридоры, последовательная дипломатия разблокирования коммуникаций - формирует образ Азербайджана как государства, целенаправленно выстраивающего региональный порядок на собственных условиях, но с учетом интересов всех участников. Это качественно иная роль, чем та, которую Баку играл в региональной политике еще десятилетие назад, и она требует соответствующего аналитического осмысления.

Средний коридор и евразийская интеграция

Наблюдатели из Центральной Азии совершенно справедливо указывают на органическую связь между армяно-азербайджанским урегулированием и более широкими процессами евразийской транспортной интеграции. Эта связь не метафорическая - она выражается в конкретных грузопотоках, инвестиционных решениях и институциональных форматах, которые складываются в единую стратегическую конфигурацию.

Транскаспийский международный транспортный маршрут - Средний коридор - приобрел за последние три года принципиально иное стратегическое значение. Катализатором послужили санкции против России, введенные западными странами после февраля 2022 года: Северный коридор через российскую территорию оказался под угрозой вторичных санкций, что вынудило крупнейших грузоотправителей - европейских, китайских, центральноазиатских - экстренно переориентироваться на альтернативные маршруты. Средний коридор, проходящий через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию или черноморские порты, оказался единственным жизнеспособным вариантом масштабирования.

Результат не заставил себя ждать. По данным за 2023 год, объем грузоперевозок по Среднему коридору вырос более чем на 60% по сравнению с предыдущим годом, достигнув порядка 2,8 млн тонн. Для сравнения: в 2019 году этот показатель составлял около 600 000 тонн - то есть за четыре года грузопоток увеличился почти в пять раз. По итогам 2024 года прогнозировалось достижение отметки в 4-4,5 млн тонн, а долгосрочные целевые показатели, зафиксированные в совместных декларациях стран-участниц коридора, предполагают выход на 10-11 млн тонн к 2030 году. Ряд аналитических структур, в том числе Азиатский банк развития, оценивает потенциальную пропускную способность коридора при условии полной модернизации инфраструктуры в 20 млн тонн ежегодно.

Азербайджан занимает в этой системе уникальную и практически незаменимую позицию. Географически страна является единственным сухопутным мостом между Центральной Азией и Южным Кавказом, что делает азербайджанскую территорию обязательным транзитным звеном для любого маршрута, огибающего Россию с юга. Бакинский международный морской торговый порт в Алате - крупнейший на Каспии - располагает мощностью переработки 15 млн тонн грузов в год, в том числе 100 000 контейнеров. Порт оснащен современными паромными терминалами, способными принимать суда грузоподъемностью до 9 000 тонн, и располагает собственной железнодорожной инфраструктурой для прямой перегрузки контейнеров с морского транспорта на рельсовый. Это не просто инфраструктурный объект - это системообразующий узел всей евразийской торговой архитектуры, без которого Средний коридор физически не может функционировать.

Каспийское морское пароходство Азербайджана - ASCO - управляет флотом из более чем 60 судов различного класса и в последние годы активно пополняет его новыми паромами и сухогрузами, ориентированными именно на транскаспийские перевозки. В 2022-2023 годах компания разместила заказы на строительство дополнительных судов суммарной стоимостью свыше 200 млн долларов - прямая реакция на резкий рост спроса на каспийский транзит. Параллельно Азербайджан инвестирует в цифровизацию таможенных и логистических процедур: система единого окна для грузового оформления позволила сократить среднее время таможенного оформления с 72 до менее чем 4 часов, что критически важно для конкурентоспособности коридора в сравнении с альтернативными маршрутами.

Железнодорожная линия Баку - Тбилиси - Карс, введенная в эксплуатацию в 2017 году, обеспечивает прямое соединение каспийской логистической инфраструктуры с турецкой и далее европейской железнодорожной сетью. Протяженность линии составляет около 826 км, проектная мощность - 6,5 млн тонн грузов в год с перспективой увеличения до 17 млн тонн. По итогам 2023 года загрузка БТК выросла более чем на 40% по сравнению с 2022 годом, а переговоры об увеличении пропускной способности ведутся в постоянном режиме между железнодорожными администрациями трех стран.

Институциональным измерением этой транспортной интеграции выступает формат С6 - регулярный диалог Азербайджана с пятью государствами Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном. Формат охватывает координацию политики в сферах торговли, транспорта, энергетики, цифровой экономики и гуманитарного сотрудничества. Совокупный ВВП шести государств - участников диалога превышает 600 млрд долларов, население - около 85 млн человек. Взаимный товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии в 2023 году вырос на 34% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,2 млрд долларов, и сохраняет выраженную восходящую динамику.

Более широкую тюркскую интеграционную рамку формирует Организация тюркских государств, объединяющая Азербайджан, Турцию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан в качестве полноправных членов при статусе наблюдателя у Туркменистана и Венгрии. Совокупный ВВП государств - членов организации превышает 1,5 трлн долларов, население - более 170 млн человек. На саммите ОТГ в Астане в 2024 году государства-члены приняли Концепцию тюркского инвестиционного фонда с первоначальным капиталом 500 млн долларов, ориентированного на финансирование совместных инфраструктурных проектов. Тюркская торговая палата, учрежденная в 2021 году, к 2024 году объединяла свыше 2 500 компаний из государств - членов организации.

Нормализация армяно-азербайджанских отношений органично встраивается в эту более широкую интеграционную логику: открытие Зангезурского коридора создаст прямое сухопутное соединение между тюркскими государствами Центральной Азии, Азербайджаном и Турцией, формируя непрерывный тюркский транспортный пояс от границ Китая до Средиземноморья. Геостратегическое значение этой конфигурации для глобальной торговой архитектуры XXI века сложно переоценить.

Доверие как дефицитный ресурс

Было бы аналитической ошибкой идеализировать нынешний момент. Между азербайджанским и армянским обществами сохраняется значительный дефицит доверия - результат трех десятилетий оккупации и сопутствующей антиазербайджанской пропаганды в армянском информационном пространстве. Социологические исследования фиксируют крайне низкий взаимный уровень симпатии между двумя народами, что создает внутриполитические ограничения для армянского руководства при продвижении нормализации.

Тем не менее институциональная и экономическая логика мощнее общественных настроений в краткосрочной перспективе. История европейской интеграции показывает: экономическая взаимозависимость меняет общественные установки со временем, а не предшествует им. Французско-германское примирение состоялось прежде всего как институциональный и экономический проект - и лишь затем трансформировало массовое сознание.

Южный Кавказ стоит на пороге аналогичного, хотя и специфического процесса. Азербайджан обладает достаточным экономическим и политическим весом, чтобы задавать параметры этой трансформации в соответствии со своими национальными интересами.