В жилом доме в Баку произошел пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: улица Джафара Хандана, 145, в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Бакинского регионального центра МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в квартире девятиэтажного жилого дома, было в короткие сроки потушено, не допустив его распространения на другие квартиры.

В результате пожара сгорели горючие конструкции двухкомнатной квартиры общей площадью 50 кв. метров.

Другие квартиры удалось защитить от огня.

Пострадавших нет.