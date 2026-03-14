В жилом доме в Баку произошел пожар
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу: улица Джафара Хандана, 145, в Бинагадинском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Бакинского регионального центра МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, произошедшее в квартире девятиэтажного жилого дома, было в короткие сроки потушено, не допустив его распространения на другие квартиры.
В результате пожара сгорели горючие конструкции двухкомнатной квартиры общей площадью 50 кв. метров.
Другие квартиры удалось защитить от огня.
Пострадавших нет.
