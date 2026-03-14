Мы прилагаем серьезные усилия для реализации проекта Транскаспийского трубопровода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуард Стипрайс в своем выступлении на специальной сессии, состоявшейся сегодня в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

"У нас тесные связи с Китаем тесныс учётом текущей ситуации. Есть вопросы, в которых наши интересы пересекаются. В частности, безопасность, стабильность и транспортные связи региона являются областями общих интересов в этих сферах", - сказал Э. Стипрайс.

 

По его словам, хотя полного соглашения по всем вопросам нет, сотрудничество ведется в следующих областях. "Мы прилагаем серьезные усилия для реализации проекта Транскаспийского трубопровода. Этот маршрут может обеспечить доступ с Запада в Центральную Азию. Китайские партнеры реализуют проекты в большей степени в восточном направлении. Они работают над проектами трубопроводов, проходящих через Кыргызстан и Узбекистан в Ферганскую долину, и эта линия может впоследствии продолжиться в направлении Туркменистана. Таким образом, в будущем может быть создан доступ и к побережью Азербайджана"., - сказал Э. Стипрайс.