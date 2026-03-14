В WADA ответили на слухи о запрете Трампу посещать мировые турниры

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опровергло слухи о возможном запрете президенту США Дональду Трампу и американским чиновникам посещать чемпионат мира по футболу 2026 года и Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, передает пресс-служба организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Учитывая, что правила не будут применяться задним числом, чемпионат мира по футболу и Игры в Лос-Анджелесе не будут охвачены новыми предложениями", - сказано в заявлении.

