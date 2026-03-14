США разрешили сделки с нефтью из Венесуэлы

Министерство финансов США разрешило ряд сделок с участием государственной компании Венесуэлы PdVSA для поставок нефти на американский рынок. Об этом говорится в тексте лицензии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В документе указано, что разрешаются все операции, запрещенные регламентом о санкциях в отношении Венесуэлы. Это сделки с участием правительства Боливарианской Республики, компании Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA) или любых структур, в которых PdVSA прямо или косвенно владеет долей 50% и более.

Документ предоставляет возможность компаниям из США осуществлять любые типовые коммерческие действия с венесуэльской нефтью: от закупки и хранения до транспортировки и переработки при условии, что эти операции нужны для дальнейшего ввоза продукции на американскую территорию.

При этом в тексте лицензии подчеркивается, что она не распространяется на любые сделки с участием лиц из России, Ирана, Северной Кореи или Кубы, а также зарегистрированных по законам этих стран.