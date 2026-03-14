На стенах Помпеев нашли древнюю надпись с необычным посланием

На стене в древних Помпеях нашли граффити с признанием в любви. Об этом сообщает What's The Jam, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Археологи, работающие над проектом Corridor Rumors, исследовали стену, раскопанную еще 230 лет назад, и с помощью нового оборудования смогли идентифицировать около 300 выцарапанных на камне надписей. Стена, как и весь город, была погребена под пеплом Везувия после извержения в 79 году нашей эры.

Изучив надписи, ученые нашли среди них и расшифровали трогательное любовное послание: "Я спешу. Береги себя, моя Сава, и обязательно люби меня!".

Рядом с ним обнаружили изображение гладиаторского боя и другие образцы античного уличного творчества.

Директор археологического парка Габриэль Цухтригель отметил, что новые технологии позволяют "открывать новые комнаты древнего мира" и уже помогли сохранять более 10 тысяч надписей, разбросанных по всему городу. По его словам, эти граффити - бесценное свидетельство "жизни, прожитой в Помпеях".