Мир отстает в достижении Целей устойчивого развития

Мир значительно отстает в достижении Целей устойчивого развития, и многие люди по-прежнему не имеют необходимых условий для нормальной жизни.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудиа Россбах в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

По ее словам, возможности правительств в решении жилищной проблемы остаются ограниченными, поскольку стоимость строительства и земли продолжает расти.

"Жилье - это дорого. Во всем мире государствам сложно финансировать жилищные программы, особенно когда речь идет о субсидиях. Земля стоит дорого, особенно в районах с развитой инфраструктурой", - отметила Россбах.

Она подчеркнула, что многие проекты жилищного строительства, реализованные на окраинах городов, оказались неэффективными.

"Мы видели множество случаев, когда жилье строилось на периферии, однако такие проекты не работали - люди возвращались в города, потому что именно там находятся рабочие места, услуги и возможности", - сказала она.

По словам Россбах, существующие подходы к решению жилищного кризиса остаются ограниченными и требуют серьезных изменений.

"Многие решения оказываются разрозненными и не соответствуют реальным условиям. Необходимы глубокие преобразования", - подчеркнула она.

Она отметила, что вопрос жилья должен стать политическим приоритетом для государств.

"Мы должны признать реальное положение дел, учитывать его при формировании земельной политики и градостроительного планирования, а также увеличивать объемы инвестиций", - сказала Россбах.

По ее словам, для достижения прогресса необходимо расширять финансовые возможности и применять более гибкие подходы.

"Нужно разблокировать инвестиции и действовать более гибко. Мы должны учитывать существующую реальность и пересматривать подходы к градостроительным стандартам и использованию доступных ресурсов", - добавила она.