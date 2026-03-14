В Баку дорожают квартиры в этих зданиях

В Баку снова растет интерес к квартирам в домах старой постройки. Квартиры в таких зданиях, которые раньше считались более дешевыми, теперь по цене почти сравнялись с жильем в новостройках. Несмотря на возраст и более слабую инфраструктуру, спрос на такие дома по-прежнему остается высоким.

Как сообщает Day.Az, председатель правления Общества оценщиков Вугар Орудж заявил Xəzər Xəbər, что основной причиной сближения цен на старые и новые дома стало увеличение интереса к таким квартирам в последнее время. По его словам, наблюдается серьезный рост как цен на продажу, так и на аренду.

Эксперт отметил, что одним из факторов роста цен является начавшийся процесс сноса старых зданий. Многие граждане считают, что если купить квартиру в старых домах, расположенных в центре или рядом с ним, то в будущем при их сносе можно будет получить высокую компенсацию. Такое мнение также способствует росту интереса к старым зданиям.

С другой стороны, значительная часть старых домов расположена именно в центре города или в близких к нему районах. Поэтому рост цен в основном наблюдается в бакинских районах Сабаиль, Насими, Ясамал, Нариманов и Хатаи.

По словам специалиста, за последние три месяца цены на квартиры в новостройках выросли примерно на 3-3,5%. В домах старой постройки рост составил около 2,5-3%. Если раньше между новыми и старыми домами наблюдалась существенная разница в темпах роста цен, то сейчас она составляет примерно 0,5%.

Эксперт также отметил, что разница в цене между старым и новым жильём зависит от расположения и состояния ремонта. В настоящее время она составляет примерно около 500 манатов, тогда как в предыдущие годы достигала 1200-1300 манатов.

По словам эксперта, после полного завершения процессов сноса и полной реализации генерального плана Баку интерес к старым домам постепенно снизится. В этот период покупатели будут чаще отдавать предпочтение новостройкам. Однако до этого времени ожидается дальнейший рост цен на квартиры в старых домах.