Определились победители в семи весовых категориях чемпионата Азербайджана по борьбе

Чемпионат Азербайджана по вольной и греко-римской борьбе близится к завершению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в третий день соревнований, проходящих в Газахском олимпийском спортивном комплексе, были определены призеры в семи весовых категориях. В вольной борьбе медалисты определились в весах до 62, 68, 75 и 85 кг, а в греко-римской борьбе - до 38, 41 и 44 кг.

В весовой категории до 62 кг победителем стал Юсиф Гусейнов, второе место занял Ниджат Ализаде, бронзовые медали завоевали Ибрагим Гусейнов и Тапдыг Сулейманлы . В категории до 68 кг золото выиграл Юсиф Бадалов, серебро - Гаджимурад Гардашов , третьими стали Камиль Бадалов и Самир Айдемиров.

В весе до 75 кг чемпионом стал Хаял Шукюрлю, серебряным призером - Мурад Гахраманлы , бронзовые награды достались Рафаилу Мамедли и Юнису Абакарлы . В категории до 85 кг первое место занял Эльвин Наджафзаде, вторым стал Теймур Мирзазаде , третье место разделили Нихад Ширинли и Сейяд Ибрагимли.

В соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 38 кг победил Гусейн Амрахлы, вторым стал Умуд Агамамедов, бронзу завоевали Гахраман Бабаев и Агакиши Багиев . В категории до 41 кг чемпионом стал Худояр Керимов, серебро выиграл Фарид Агаев , третье место заняли Мухаммед Мусалы и Ульви Рамазанов.

В весе до 44 кг победителем стал Паша Аслан , второе место занял Камиль Мамедли , а бронзовые медали завоевали Азер Теймуров и Эмин Салманов.