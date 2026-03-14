Анар Гулиев назвал ключевое направление жилищной политики Азербайджана

Значительная часть жилищной политики Азербайджана связана с восстановлением и переселением населения на освобожденные от оккупации территории Карабаха.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев в ходе XIII Глобального Бакинского форума на тему "Преодоление разногласий в мире в переходный период".

"Этот опыт отражает более широкий глобальный вызов, с которым сегодня сталкиваются многие страны, - как обеспечить, чтобы право на достойное жильё оставалось в центре процессов постконфликтного восстановления и реконструкции", - отметил он.

По словам Гулиева, на этих территориях реализуются комплексные программы градостроительного восстановления и жилищного строительства, направленные на создание устойчивых, "умных" и инклюзивных городов.

"Жильё для бывших внутренне перемещённых лиц предоставляется государством бесплатно, что демонстрирует ключевую роль государственного лидерства в обеспечении социальной стабильности и безопасного, достойного возвращения населения", - подчеркнул он.

"На сегодняшний день около 70 тысяч человек уже живут, учатся и работают на этих территориях", - сказал Гулиев.

Он также отметил, что Всемирный форум по вопросам городского развития станет важной площадкой для укрепления международного сотрудничества в сфере жилья.