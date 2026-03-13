Наша главная задача - удержать Турцию подальше от конфликта в регионе.

Как передает Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе программы ифтара.

"Как правительство, мы действуем крайне осторожно перед лицом провокаций, заговоров и попыток втянуть нашу страну в войну. В этот период, как и прошлой ночью, мы принимаем необходимые меры против любых угроз, нарушающих наше воздушное пространство. Наша главная задача - удержать нашу страну подальше от этой огненной пропасти", - сказал он.

Отметим, что прошлой ночью Турция уничтожила еще одну иранскую ракету в своем воздушном пространстве.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.