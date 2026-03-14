В прошлом году были оштрафованы 16 должностных лиц

Центром мониторинга трудовых отношений Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям в 2025 году были расследованы 22 обращения, связанные с привлечением работодателями физических лиц к выполнению различных работ без вступления в законную силу трудового договора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в отчете о деятельности Кабинета министров за 2025 год, который обсуждался на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно отчету, на основании этих данных в отношении 8 юридических лиц было начато производство по делу, а подтверждающие документы для применения мер административного наказания направлены в судебные органы.

Кроме того, службой были приняты административные решения в отношении 16 должностных лиц, и применены административные штрафы на общую сумму 51,7 тысячи манатов.