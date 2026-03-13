Иран заявил о проведении самой мощной атаки по Израилю

Иран провел самый мощный с начала конфликта ракетный обстрел территории Израиля. Об этом сообщил командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал Маджид Мусави, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от 1 до 2 т по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения [израильского] режима. Это был самый мощный боевой обстрел режима. Теперь еще одна часть неба режима находится под нашим контролем", - написал он в X.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.