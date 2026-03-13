Байрамов и Фидан обсудили очередную ракетную атаку на территорию Турции

13 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили Day.Az в МИД, в ходе беседы была обсуждена текущая ситуация в сфере безопасности в регионе и растущая напряжённость.

Министр Джейхун Байрамов осудил очередную ракетную атаку на территорию Турецкой Республики, совершённую сегодня, и выразил поддержку братской Турции. Было подчеркнуто, что дальнейшее расширение военной эскалации может привести к нежелательным последствиям.

Также в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

