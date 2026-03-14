В Турции продолжаются испытания дрона-камикадзе K2

Ведущий мировой экспортер беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения - компания Baykar разработала самый крупный в своем классе дрон-камикадзе K2, первые пять прототипов которого успешно прошли летные испытания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, новый БПЛА, обеспеченный искусственным интеллектом, в числе прочих, может действовать автономно в режиме роя (тактика одновременного использования множества беспилотников для преодоления ПВО).

Максимальная взлетная масса дрона-камикадзе составляет 800 кг. БПЛА может нести боевую часть весом до 75 кг на расстояние свыше 2 тыс. км. Скорость аппарата составляет 200 км/ч. Дрон может оставаться в воздухе не менее 13 часов.

Одной из особенностей беспилотника K2 является высокая устойчивость к системам радио-электронной борьбы и отсутствие выхода на GNSS (Глобальную навигационную спутниковую систему).

Тестирование нового дрона турецкой разработки проводилось в районе Саросского залива в северной части Эгейского моря.

В компании Baykar также планируют создать версию ударного дрона K2 "многоразового использования".

Компания Baykar ранее подписала экспортные соглашения на поставку ударных БПЛА Bayraktar TB2 SİHA в 36 стран мира, тогда как модель Bayraktar AKINCI поставлена в 16 государств.