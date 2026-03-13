Рузанна Мамедова стала серебряным призером ЧЕ

Азербайджанская спортсменка Рузанна Мамедова (62 кг) стала серебряным призером чемпионата Европы среди спортсменок до 23 лет, который проходит в сербском Зренянине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в финальной схватке представительница Азербайджана встретилась с россиянкой Аминой Танделовой.

Поединок завершился победой российской спортсменки со счетом 5:3. Таким образом, Мамедова завоевала серебряную медаль континентального первенства.

Ранее азербайджанская спортсменка Гюнай Гурбанова (59 кг) завоевала золотую медаль, а Гюльтакин Ширинова (55 кг) стала обладательницей бронзовой награды.