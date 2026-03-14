Баку полностью готов принять участников WUF13

Баку полностью готов принять участников со всего мира на Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана, национальный координатор WUF13 Анар Гулиев в ходе брифинга, посвященного предстоящему форуму.

По его словам, форум пройдет в период, когда урбанизация ускоряется беспрецедентными темпами.

"По прогнозам, к 2050 году почти 70% населения мира будет проживать в городах. Хотя этот рост открывает значительные возможности для инноваций, экономического развития и социальных преобразований, он также создаёт серьёзные вызовы для городской среды", - отметил Гулиев.

Он подчеркнул, что в центре глобальной повестки сегодня находится вопрос жилья.

"Жилье - это не только физическая инфраструктура, но и основа человеческого достоинства, благополучия, экономических возможностей и устойчивости", - сказал он.

По словам Гулиева, решение этих задач требует высокого уровня международного взаимодействия.

"Мы убеждены, что вопросы жилья и городского развития являются не только техническими, но и стратегическими приоритетами, требующими решений на самом высоком уровне", - добавил он.