Гороскоп на 14 марта

Сегодня гороскоп практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы! Ваши желания находятся в гармонии с возможностями, так что не бойтесь мечтать и главное - смелее претворяйте свои мечты в реальность. Звезды благосклонны к тем, кто не боится действовать. Отличное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах. Прекрасное время для нестандартных решений и амбициозных проектов, так что не разменивайтесь на мелочи!, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодняу Овна вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Овна, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Овну продвижение в карьере и хороший доход.

Телец

Сегодня Тельцу повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора - если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Тельца такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Тельцу не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет их проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые их планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Близнецы обречены на успех, так что лучшее, что могут сделать их оппоненты, - это попробовать с ними подружиться!

Рак

Сегодня Рак будет находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от него быстрых решений - тогда рассеянность Рака не принесет ему особого вреда. А вот если события будут его тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Рак вдруг может забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Раку сегодня противопоказана любая активная деятельность - кроме той, которой он захочет заняться не для результата, а для души.

Лев

Сегодня Лев при желании способен добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Льву достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

Дева

Сегодня день не склоняет Деву к проявлению организаторских способностей, однако если она все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Деве достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ей подыгрывать и помогать.

Весы

Сегодня Весы склонны заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть им в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Весы предпочтут этого не заметить: их расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Весов. Звезды гороскопа советуют им посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким... И еще раз себе!

Скорпион

Сегодня для Скорпиона очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Скорпион возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Скорпиону не размениваться по пустякам: если уж ему сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Стрелец

Сегодня Стрельцу противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время он и так потратил немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Стрельцу обратить внимание на те сферы жизни, которые он в последнее время совсем запустил. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи - отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.

Козерог

Сегодня Козерог будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Козерог же будет чувствовать себя способным на многое! Его деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ему как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно его раздражать, так что сегодня Козерогу лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Водолей

Сегодня Водолею следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным - к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Водолея сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Рыбы

Сегодня Рыбы просто обязаны поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Их голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Рыбы сегодня настолько опережают других, что должны периодически останавливаться, давая окружающим возможность их догнать.