В Баку провели масштабную уборку в преддверии Новруза

В преддверии одного из самых любимых праздников нашего народа - Новруза - по инициативе Исполнительной власти города Баку в субботу, 14 марта, в столице были проведены масштабные работы по уборке и благоустройству под девизом "Встретим праздник Новруз чистым городом". Целью мероприятий стало дальнейшее повышение уровня санитарной чистоты города и уход за существующими зелеными насаждениями.

Как сообщили Day.Az в Исполнительной власти города Баку, с использованием техники коммунальных служб столицы были промыты основные улицы и проспекты, а также внутриквартальные и второстепенные дороги с применением моющих средств, безопасных для растений и живых организмов. Сотрудники служб также очистили проспекты и улицы, края тротуаров, бордюры, расположенные там опоры освещения, дорожные ограждения, а также скамейки в парках и зонах отдыха. Проведены работы по уборке во дворах и жилых кварталах. Были очищены витрины объектов общественного питания, торговли и других учреждений, а прилегающие территории приведены в порядок.

Сотрудники Объединения по озеленению города Баку промыли деревья вдоль основных магистралей и проспектов, разрыхлили почву у их основания, провели агротехнический уход за деревьями и зелеными зонами, а также внесли натуральные удобрения. Одновременно были высажены разноцветные цветы и созданы декоративные композиции, которые порадуют жителей и гостей столицы.

Работы по озеленению и благоустройству, проводимые в столице в связи с весенним сезоном, будут продолжены.