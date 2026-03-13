https://news.day.az/sport/1822066.html
Азербайджанские гимнасты завоевали медали на этапе Кубка мира - ФОТО
Азербайджанские гимнасты успешно выступили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, который проходит в нидерландском городе Алкмар, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.
В соревнованиях среди мужчин в синхронной программе бронзовую медаль завоевал дуэт Гусейна Аббасова и Максуда Махсудова. Азербайджанские спортсмены получили за свое выступление 51.060 балла.
Еще одну награду команда Азербайджана завоевала в смешанных синхронных соревнованиях. Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов набрали 51.090 балла и стали обладателями серебряной медали турнира.
