Азербайджанские гимнасты завоевали медали на этапе Кубка мира

Азербайджанские гимнасты успешно выступили на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте, который проходит в нидерландском городе Алкмар, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

В соревнованиях среди мужчин в синхронной программе бронзовую медаль завоевал дуэт Гусейна Аббасова и Максуда Махсудова. Азербайджанские спортсмены получили за свое выступление 51.060 балла.

Еще одну награду команда Азербайджана завоевала в смешанных синхронных соревнованиях. Сельджан Махсудова и Максуд Махсудов набрали 51.090 балла и стали обладателями серебряной медали турнира.