Гутерриш объявил о сборе свыше $300 млн для Ливана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, прибывший с "визитом солидарности" в Бейрут, объявил о начале кампании по сбору экстренной гуманитарной помощи Ливану в размере $308 млн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он пояснил на пресс-конференции после встречи с премьер-министром республики Навафом Саламом, что эти средства необходимы для оказания содействия Ливану в преодолении последствий войны.

"Солидарность на словах должна подкрепляться солидарностью на деле", - подчеркнул глава всемирной организации. Он обратил внимание, что перемещенными лицами из-за военных действий стали свыше 800 тыс., что составляет одну седьмую часть населения Ливана.