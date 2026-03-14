ЕС должен создать свою цифровую мощь - экс-президент Латвии
Сегодня общество и экономика основаны на цифровых технологиях.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил бывший президент Латвии (2019-2023) Эгилс Левитс в своем выступлении на панельной дискуссии "Цифровое будущее: этика искусственного интеллекта, управления и инноваций", состоявшейся сегодня в рамках 13-го Глобального Бакинского форума.
"Цифровая инфраструктура - это не нейтральный инструмент, она отражает определенные ценности, идеологию и уникальные подходы. Важно это учитывать. Сегодня у Европейского союза есть три варианта: принять долгосрочную зависимость от США и тем самым согласиться на контроль олигархов. Это поднимает серьезные этические и политические вопросы. Установить открытое сотрудничество с Китаем, поскольку Китай - страна, достаточно открытая для сотрудничества. Третий вариант - это создание Европой собственной цифровой мощи и наращивание своего независимого технологического потенциала", - сказал Э. Левитс.
Он отметил, что для этой цели могут быть реализованы проекты в информационную эпоху: "Позиция Европейского парламента также в этом направлении. Это не означает, что Европа должна править миром; это просто предпочтительный вариант в рамках правового поля. Информационная и экономическая безопасность может быть обеспечена в руках стороны, обладающей средствами, такими как искусственный интеллект. В настоящее время США обладают этими возможностями, в то время как Китай действует в авторитарной системе. Технический потенциал Европы достаточно велик. Нам нужно проявить политическую волю и оказать финансовую поддержку. По другим вопросам, когда речь идет о цифровом суверенитете и при сравнении, возможности Европы должны быть расширены. Промышленную политику можно ужесточить, однако по этому вопросу на уровне Европейского союза существуют разногласия. Но мы видим, что довольно много людей поддерживают это".
